В Сильверстоуне завершился этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Второе место у Серхио Переса из "Ред Булл", третьим же финишировал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

При этом лидер чемпионата Макс Ферстаппен ("Ред Булл") показал только седьмой результат. А сразу за ним финишировал сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера - Мик Шумахер ("Хаас"), который набрал свои первые очки в сезоне. При этом гонку не смогли завершить сразу шесть пилотов.

"Формула-1". Гран-при Великобритании.

1. Карлос Сайнс ("Феррари") - 52 круга

2. Серхио Перес ("Ред Булл") +3.779

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +6.225

4. Шарль Леклер ("Феррари") +8.546

5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +9.571

6. Ландо Норрис ("Макларен") +11.943

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +18.777

8. Мик Шумахер ("Хаас") +18.995

9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +22.356

10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +24.590

11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +26.147

12. Николас Латифи ("Уильямс") +32.511

13. Даниэль Риккардо ("Макларен") +32.817

14. Юки Цунода ("Альпин") +40.910

15. Эстебан Окон ("Альпин") - сошел

16. Пьер Гасли ("Альфа Таури") - сошел

17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") - сошел

18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") - сошел

19. Джордж Расселл ("Мерседес") - сошел

20. Александер Албон ("Уильямс") - сошел

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