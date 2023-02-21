Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"

Новости спорта Автоспорт Формула-1
Сегодня 19:11
©twitter.com/WeAreMessi

Популярное издание Laureus назвало номинантов на звание "Спортсмен года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список вошли действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен (Нидерланды), футболисты Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), баскетболист Стефен Карри (США), теннисист Рафаэль Надаль (Испания) и легкоатлет Арман Дюплантис (Швеция).

Кроме того, команда "Ред Булл", за которую выступает Ферстаппен, также претендует на приз лучшей команде.

В сезоне-2022 Макс одержал 15 побед, и его команда в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Это второй титул в карьере Ферстаппена после того, как он стал чемпионом мира в 2021 году.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Формула-1 ПСЖ ЧМ-2022 по футболу Мбаппе Килиан Надаль Рафаэль ATP

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:11
Формула-1
Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"
31 октября, 12:42
Формула-1
Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил новый рекорд "Формулы-1"
3 июля 2022, 23:47
Формула-1
Сын Шумахера набрал первые очки в сезоне "Формулы-1"
12 июня 2022, 22:39
Формула-1
В "Формуле-1" побит рекорд Михаэля Шумахера
3 июня 2022, 17:01
Формула-1
Россия требует компенсацию за отмененные турниры
29 мая 2022, 21:41
Формула-1
Сын Шумахера попал в аварию на Гран-при Монако
27 мая 2022, 15:10
Формула-1
МакГрегор исполнил свою мечту
27 апреля 2022, 20:23
Формула-1
Названы самые высокооплачиваемые пилоты "Формулы-1"
17 марта 2022, 23:53
Формула-1
В Индии началось расследование в отношении Шараповой и Шумахера
17 декабря 2021, 16:06
Формула-1
Семикратный чемпион Формулы-1 получил приз, но на вручение не явился
© 2008 - 2023 ТОО «EML»