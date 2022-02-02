"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина

Казахстанский защитник Нуралы Алип может оказаться необходимым для "Зенита", считает издание sportsdaily.ru, ведь лидеру РПЛ придется биться на несколько фронтов.

Игрок национальной сборной может получить шанс проявить себя в официальных играх, ведь российской команде нужны квалифицированные исполнители.

"Если "Зенит" решит вопрос с арендой находящегося на просмотре защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, то в распоряжении Сергея Семака будет по два достаточно опытных и соответствующих уровню чемпионов России игрока на каждую позицию. Это очень важно, учитывая, что во второй части сезона "сине-бело-голубым" выступать на три фронта, а разбушевавшийся коронавирус в любой момент может оставить любую команду без целой группы футболистов. Давно Семак не имел "два состава". В последнее время он работал с 18-19 опытными игроками, а остальные места в заявке заполняла молодежь, местные воспитанники", - информирует издание.

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Напомним, ранее появилось видео с тренировок Алипа за "Зенит", а его будущее в российском клубе прояснится после сбора в Португалии.