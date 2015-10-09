"Зенит" принял решение по Алипу на матч со "Спартаком"

"Зенит" объявил стартовый состав на матч второго раунда полуфинала Пути регионов Кубка России против "Спартака", сообщают Vesti.kz.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выйдет с первых минут в составе клуба из Санкт-Петербурга. Встреча начнется в 22:45 по времени Казахстана.

Стартовый состав "Зенита":

Латышонок, Алип, Дркушич, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Энрике, Дуран.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!