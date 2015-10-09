Россия
"Зенит" принял решение по Алипу на матч со "Спартаком"

"Зенит" принял решение по Алипу на матч со "Спартаком"

"Зенит" объявил стартовый состав на матч второго раунда полуфинала Пути регионов Кубка России против "Спартака", сообщают Vesti.kz.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выйдет с первых минут в составе клуба из Санкт-Петербурга. Встреча начнется в 22:45 по времени Казахстана.

Стартовый состав "Зенита":

Латышонок, Алип, Дркушич, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Энрике, Дуран.


Кубок России 2025/26   •   Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург   •   1/2 финала, Путь регионов, мужчины
Вчера 22:45   •   идёт
Зенит
- : -
Спартак М
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Спартак М
Проголосовало 19 человек

