"Зенит" принял решение по Алипу на матч РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил состав на матч 25-го тура РПЛ-2025/26 против махачкалинского "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Каспийске стартует в 16:30 по казахстанскому времени. Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав "Зенита":

Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Л. Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.

Алип, выступающий за питерский клуб с 2022 года, в текущем сезоне провел за "Зенит" 14 матчей в РПЛ, в которых забил один гол.

"Зенит" набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" клуб Алипа отстает на один балл.

Сегодня, 19 апреля, краснодарцы примут калининградскую "Балтику".

