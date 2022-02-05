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"Зенит" определился с планами на Алипа

"Зенит" определился с планами на Алипа
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Санкт-петербургский "Зенит" принял решение по находящемуся на просмотре футболисту сборной Казахстана Нуралы Алипу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", чемпион России, скорее всего, возьмет защитника "Кайрата" в аренду до конца сезона.

22-летний Алип - воспитанник алматинского клуба. Защитник находится в составе "Зенита" на просмотре с первого сбора. В матче с "Мидтьюлланном" казахстанец забил свой дебютный мяч за команду, принеся "Зениту" победу. Видео гола можно посмотреть здесь.

В нынешнем сезоне Алип в 13 матчах во всех турнирах забил гол. Его контракт с "Кайратом" истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,7 миллиона евро.


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Метки:
Зенит Алип Нуралы Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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