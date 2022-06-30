"Зенит" Алипа разгромно выиграл у ЦСКА Зайнутдинова

"Зенит" в матче турнира "Кубка Пари Премьер" разгромил ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил Алексей Сутормин (39 и 67 минута), а также отличился Андрей Мостовой (77).

В этой встрече с первых минут на поле вышли казахстанцы Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) и Нуралы Алип ("Зенит").

Зайнутдинов был заменен на 69-й минуте, а Алип на 74-й. На 55-й минуте Алип заработал предупреждение.

Теперь у "Зенита" три победы победы ("Нижний Новгород" - 1:1 (5:3) и "Сочи" - 1:1 (4:2). Команда Алипа набрала семь очков (за победу в серии пенальти начисляется один балл). Для ЦСКА это был первый матч в рамках турнира.