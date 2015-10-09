Зайнутдинову вынесли вердикт после грубой ошибки в московском дерби

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался об ошибке футболиста "бело-голубых" Бахтиёра Зайнутдинова в дерби со "Спартаком" (2:2) в рамках 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

— Это исключительно ошибка Зайнутдинова? Или Лунев не подсказал?

— "Не слышал, какая у них там была коммуникация. Но защитник был первым на мяче. Зачем он прыгал, тянулся? Зайнутдинову достаточно было поставить копрпус — мяч бы спокойно дошел до Лунева. Или же беги до конца и выбивай, а не прыгай...", — сказал Кобелев в интервью "СЭ".

Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. Первый гол "Спартака" был забит после ошибки полузащитника сборной Казахстана и "Динамо" Бахтиера Зайнутдинова, а также вратаря команды Андрея Лунина.

После этой ничьи у красно-белых 12 очков, что приносит им седьмое место в турнирной таблице, тогда как у "Динамо" девять очков, и команда занимает восьмую позицию.

