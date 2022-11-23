Зайнутдинова сравнили с легионерами ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился с "РБ Спорт" впечатлениями от последних игр "армейцев". Также он оценил уровень некоторых игроков, в том числе казахстанца Бахтиера Зайнутдинова.

- Говорят, ЦСКА хочет приобрести одного или двух футболистов. Нужны ли новые игроки?

- Для встряски в команде это нужно сделать. Если ЦСКА хочет претендовать на какие-то высокие места, то надо покупать новых игроков. Проблемные позиции - это опорные полузащитники. Игроки "армейцев" проседают. Обляков и Зайнутдинов ничем не хуже Зделара и Мендеса.

Еще Кузнецов отметил, что в ЦСКА свои позиции сдали иностранцы, тогда как на них должна держаться вся игра. По его словам, Зделар, Мендес, Медина и Мойзес не похожи на футболистов, которые должны задавать тон всей команде.

Напомним, что 24-летний Зайнутдинов провел в нынешнем сезоне РПЛ 15 матчей за московский клуб. В зимнее трансферное окно он может сменить команду, так как интерес к нему проявляет "Аталанта" из Серии А.

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