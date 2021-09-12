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Зайнутдинов впервые в сезоне вышел в старте, но ЦСКА не смог обыграть аутсайдера

Зайнутдинов впервые в сезоне вышел в старте, но ЦСКА не смог обыграть аутсайдера
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с "Арсеналом" в матче седьмого тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 12 сентября, команды провели матч в Туле. Он завершился со счетом 2:2. 

На пятой минуте Игорь Дивеев после розыгрыша углового вывел армейцев вперед. На 18-й хозяева сравняли, отличился Евгений Марков. 

На 66-й минуте Марков ассистировал Ивану Новосельцеву, выведя "Арсенал" вперед. ЦСКА ушел от поражения на 74-й благодаря голу Федора Чалова.

Зайнутдинов впервые в сезоне попал в стартовый состав ЦСКА, но был заменен на Кристиана Бистровича на 63-й минуте.

ЦСКА набрал десять очков в семи турах и занимает шестое место в таблице РПЛ. "Арсенал" же располагается на предпоследнем 15-м месте.

Пришло его время, или на какой позиции в ЦСКА будут использовать Зайнутдинова в этом сезоне

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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