Зайнутдинов вошел в стартовый состав ЦСКА на матч премьер-лиги России

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов вошел в стартовый состав ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 12 сентября, московский клуб в Туле сыграет с местным "Арсеналом". Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана.

Пришло его время, или на какой позиции в ЦСКА будут использовать Зайнутдинова в этом сезоне

Напомним, что в прошедшем матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 с Боснией и Герцеговиной Зайнутдинов вышел на поле на замену, а на 95-й минуте забил гол со штрафного и помог сборной Казахстана вырвать сенсационную ничью (2:2).

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