Зайнутдинов вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов вернулся в расположение московского ЦСКА, проводящего сбор в Кампоаморе (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, казахстанец проходил плановый медосмотр в Германии. Медосмотр связан с малоинвазивной операцией в связи с травмой паха, проведенной игроку прошлой весной.
По словам игрока, пару дней он будет тренироваться индивидуально, а после приступит к тренировкам в общей группе.
Баха, мы скучали 🤗 #ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/pKMM6nfXOK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 5, 2022
Зайнутдинов снова подорожал и обновил рекорд среди футболистов Казахстана
Напомним, в текущем сезоне хавбек провел 14 матчей в РПЛ и забил два гола. На зимний перерыв ЦСКА ушел на четвертом месте в таблице.
Реклама