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Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию

Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Казахстанский полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отправился на плановый медосмотр в Германию. Об этом сообщила пресс-служба "армейцев" на клубном сайте, передают Vesti.kz.

Сообщается, что 23-летний футболист национальной сборной Казахстана после завершения первого сбора в Кампоаморе (Испания) улетел в Германию. Там игрок должен пройти медосмотр, связанный с прошлогодней операцией.

Ожидается, что в ближайшие дни футболист вернется в расположение клуба и продолжит подготовку к сезону на втором сборе.

Напомним, что прошлый сезон Бахтиера получился скомканным из-за мучавших футболиста травм. Из-за дискомфорта и хирургического вмешательства один из лидеров сборной Казахстана пропустил почти полгода.

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Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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