Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию

Казахстанский полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отправился на плановый медосмотр в Германию. Об этом сообщила пресс-служба "армейцев" на клубном сайте, передают Vesti.kz.
Сообщается, что 23-летний футболист национальной сборной Казахстана после завершения первого сбора в Кампоаморе (Испания) улетел в Германию. Там игрок должен пройти медосмотр, связанный с прошлогодней операцией.
Ожидается, что в ближайшие дни футболист вернется в расположение клуба и продолжит подготовку к сезону на втором сборе.
Напомним, что прошлый сезон Бахтиера получился скомканным из-за мучавших футболиста травм. Из-за дискомфорта и хирургического вмешательства один из лидеров сборной Казахстана пропустил почти полгода.
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