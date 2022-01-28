Официально объявлено о трансфере Каньяса в клуб КПЛ

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с колумбийским полузащитником Рохером Каньясом, сообщает пресс-служба "горняков".

Каньяс выступал за карагандинский "Шахтер" в 2012 и 2013 годах, сыграл 51 матч и забил семь мячей.

Рохер начинал карьеру в колумбийском клубе "Индепендьенте Медельин". Также в послужном списке игрока значатся такие команды, как латвийский "Транзит", российская "Сибирь", польская "Ягеллония", кипрский АПОЭЛ, казахстанские "Астана", "Ордабасы" и "Иртыш".

Напомним, "Шахтер" готовится в новому сезону в Турции, где 31 января планирует сыграть товарищеский матч с болгарским ЦСКА (София).