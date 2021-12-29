Зайнутдинов снова подорожал и обновил рекорд среди футболистов Казахстана

Авторитетный портал Transfermarkt на своем сайте представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов премьер-лиги России, в который вошел Бахтиер Зайнутдинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана подорожал на 500 тысяч евро. Теперь трансферная стоимость Зайнутдинова составляет четыре миллиона евро.

Таким образом, Бахтиер обновил свой же рекорд рыночной стоимости среди футболистов Казахстана (3,5 миллиона евро). До него самым дорогим казахстанцем являлся Бауыржан Исламхан, который оценивался в три миллиона евро.

Добавим, что в ЦСКА "по ценнику" Зайнутдинов занимает седьмое место, а в РПЛ - 60-е.