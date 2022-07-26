Зайнутдинов удивил российского комментатора

Комментатор "Матч ТВ" Роман Трушечкин в своей колонке на Sportbox.ru, объясняя причины лидерства ЦСКА, высказался о роли казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в этом успехе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Федотов перенес в московский клуб из сочинского принцип своей игры с тремя центральными защитниками, самый неожиданный из которых - универсал Зайнутдинов. Он выигрывает в среднем за матч по десять единоборств в обороне, а в атаке по старой привычке - два из двух и нанес уже два удара по воротам соперников (оба точные). По числу единоборств в обороне Зайнутдинов - третий в лиге, а по проценту выигранной борьбы уступает только Осипенко из "Ростова". Вообще же в первой четверти поля (своя штрафная и ее окрестности) ЦСКА лидирует по качеству единоборств (76 процентов выигранных), заметно опережая "Зенит" (67 процентов) и значительно - "Спартак" (55 процентов)", - написал Трушечкин.

Напомним, ЦСКА стартовал в чемпионате России с двух побед подряд - над "Уралом" (2:0) и "Сочи" (3:0). Московский клуб набрал шесть очков и лидирует в таблице. Зайнутдинов, сменивший позицию на поле, два раза подряд попадал в символическую сборную тура.

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