Зайнутдинов удивил российского комментатора

Комментатор "Матч ТВ" Роман Трушечкин в своей колонке на Sportbox.ru, объясняя причины лидерства ЦСКА, высказался о роли казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в этом успехе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Федотов перенес в московский клуб из сочинского принцип своей игры с тремя центральными защитниками, самый неожиданный из которых - универсал Зайнутдинов. Он выигрывает в среднем за матч по десять единоборств в обороне, а в атаке по старой привычке - два из двух и нанес уже два удара по воротам соперников (оба точные). По числу единоборств в обороне Зайнутдинов - третий в лиге, а по проценту выигранной борьбы уступает только Осипенко из "Ростова". Вообще же в первой четверти поля (своя штрафная и ее окрестности) ЦСКА лидирует по качеству единоборств (76 процентов выигранных), заметно опережая "Зенит" (67 процентов) и значительно - "Спартак" (55 процентов)", - написал Трушечкин.
Напомним, ЦСКА стартовал в чемпионате России с двух побед подряд - над "Уралом" (2:0) и "Сочи" (3:0). Московский клуб набрал шесть очков и лидирует в таблице. Зайнутдинов, сменивший позицию на поле, два раза подряд попадал в символическую сборную тура.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЦСКА М
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|5
|Спартак М
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|7
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|10
|Локомотив М
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|12
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|14
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15
|Торпедо М
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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