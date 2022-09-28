Зайнутдинов? ЦСКА озвучил состав на матч Кубка России

Московский ЦСКА, в составе которого выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, объявил состав на матч третьего тура групповой стадии Кубка России против "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz

Зайнутдинов не попал в заявку на игру, которая начнется в Москве в 23:00 по времени Астаны.

Состав ЦСКА: Акинфеев (к), Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин, Зделар, Кучаев, Обляков, Гайч.

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ЦСКА после двух игр лидирует в группе D. Второе место занимает "Урал", который набрал аналогичное количество очков. У московского "Торпедо" три балла, а замыкает квартет "Сочи", не набравший еще очков.