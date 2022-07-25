Зайнутдинов попал в символическую сборную тура после разгромной победы ЦСКА

Российский сайт "Футбол на Куличках" отметил игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, включив его в символическую сборную второго тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА выиграл матч против "Сочи" со счетом 3:0. Зайнутдинов, более склонный к атакующим действиям, вновь сыграл на позиции центрального защитника.

"Из-за дефицита профильных центральных защитников Федотов вынужден использовать Бахтиера в непривычном для него амплуа левого центрдефа в тройке. Казах за годы выступлений в чемпионате России зарекомендовал себя универсальным футболистом, способным качественно сыграть на разных позициях, но нынешняя роль для Зайнутдинова является новой, и с ней он пока справляется очень хорошо. Именно Бахтиера ЦСКА чаще использует для выхода из обороны в атаку. Также он хорошо справляется с защитной работой. В матче против "Сочи" Зайнутдинов сделал пять перехватов мяча, что с заметным отрывом является самым высоким показателем среди игроков столичного клуба. Если футболист из Казахстана продолжит так же уверенно действовать в новом для него амплуа, не стоит исключать, что он утвердится в роли основного левого центрального защитника, хотя "армейцы", безусловно, продолжают искать на трансферном рынке профильных исполнителей на данную позицию", - пишет сайт.

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