Зайнутдинов помог в сборе гуманитарной помощи для Турции

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 09:46
©ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА собрал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда находится на сборах в этой стране.

В отправке гуманитарной помощи поучаствовали игроки российского клуба, в том числе и казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, который восстанавливается после полученной травмы.

"Находясь здесь, мы не могли остаться в стороне от произошедшего и сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим.

На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы", - сообщает пресс-служба ЦСКА.

Накануне стало известно о том, что число жертв стихийного бедствия в Турции, которое произошло 6 февраля, составляет свыше 36 тысяч человек. Землетрясение также затронуло сопредельную Сирию, где, по некоторым данным, погибли шесть тысяч человек.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Землетрясение

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