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Зайнутдинов - новый лидер ЦСКА?

Зайнутдинов - новый лидер ЦСКА?
©ПФК ЦСКА

По итогам двух туров российской премьер-лиги в таблице лидирует московский ЦСКА. В таком уверенном старте команды Владимира Федотова есть очень весомая заслуга казахстанского универсала Бахтиера Зайнутдинова. Как он проявил себя первых играх турнира и что ждет его впереди?

Новая позиция? Вызов принят

И в матче против "Урала" (2:0), и в игре с "Сочи" (3:0) Бахтиер провел на поле все 90 минут. В обеих встречах он играл на новой для себя позиции левого центрального защитника и собрал весьма неплохую прессу: самые разные российские издания включали его в символические сборные обоих туров.

Против екатеринбуржцев Федотов выставил трех центральных защитников: компанию Зайнутдинову составили Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев. В итоге Бахтиер стал лучшим игроком "армейцев" по числу удачных отборов и блестяще страховал зоны Облякова, что позволило Ивану качественно атаковать, создать кучу моментов и забить. Да, Зайнутдинову досталось от некоторых экспертов за желтую карточку по итогам стычки с Рамазаном Гаджимурадовым, но, может быть, оппоненту надо было чуть скромнее работать локтями?

Против "Сочи" Зайнутдинов вышел в той же компании и планку как минимум удержал. Пять перехватов (снова лучший в команде!), активное участие в выходе из обороны в атаку, ну и как итог работы всей защитной линии - ноль пропущенных мячей.

Много комплиментов и чуть-чуть критики

Сам Зайнутдинов звездную болезнь явно не поймал, но и принижать свои успехи не собирается (и правильно делает). Говорит, что готов играть на любой позиции, даже на вратарской: правда, Акинфеев ему своего места не уступит.

Не жалеет комплиментов и Владимир Федотов: "Универсализм, который позволяет приносить пользу команде, - это достижение, которое требует мозгов. Человек встает и легко выполняет требования, которые предъявляются", - его цитата из интервью клубной пресс-службе. Есть, конечно, и другие мнения, например, бывший "армеец" Владимир Пономарев назвал Зайнутдинова "никаким" игроком, которого можно выпускать только для "паники соперника", потому что он "противный" и "утыкается во всех". Но такая точка зрения скорее маргинальна.

Шансы и риски

Универсализм Зайнутдинова - это вообще не сюрприз ни для кого, кто хоть одним глазом следит за его карьерой. Выйти левым защитником, а через три дня сыграть на позиции центрфорварда - не проблема. Пока есть впечатление, что Федотов - это тренер Бахтиера (выводы по итогам двух туров делаем очень осторожно!). Федотов, который раньше рулил "Оренбургом" и "Сочи", славится тем, что умеет выжимать из имеющихся игроков максимум и даже больше (спросите Родригао и Матео Кассьерру). Кажется, что в случае с Зайнутдиновым происходит именно так.

Другое дело, что у ЦСКА явные проблемы с глубиной состава, а заниматься экспериментами и затыкать дыры целый сезон - так себе работа. И болельщики, и журналисты, и руководство прямо говорят о том, что команде нужны трансферы - в том числе на позиции фланговых и центральных защитников. Если такие переходы состоятся, то найти место на поле для Зайнутдинова будет сложнее. Стоит, правда, помнить, что ЦСКА и до 2022 года жил экономно, а теперь клуб мало того что даже теоретически не сможет заработать на еврокубках, так еще и напрямую попал под санкции вместе с владельцем, компанией ВЭБ.РФ. Если руководство откажется от покупок или сведет рекрутскую кампанию к минимуму, это даст Зайнутдинову шанс укрепить свои позиции в команде.

Еще одна потенциальная неприятность - травмы. Из-за них он редко проводил на поле все 90 минут в прошедшем сезоне и пропускал матчи сборной в Лиге наций.

В целом кажется, что у Бахтиера есть все шансы стать одним из системообразующих игроков в команде Федотова. А если не выйдет... Кто знает, может быть, "Аталанта" до сих пор держит его на карандаше?

Фото: ПФК ЦСКА

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 ЦСКА М 2 2 0 0 5-0 6
2 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
3 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5 Спартак М 2 1 1 0 5-2 4
6 Динамо М 2 1 1 0 5-1 4
7 Крылья Советов 2 1 0 1 4-5 3
8 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10 Локомотив М 2 0 2 0 3-3 2
11 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
13 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14 Пари НН 2 0 1 1 1-4 1
15 Торпедо М 2 0 0 2 1-7 0
16 Урал 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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