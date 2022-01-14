Защитник алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип провел первую тренировку в составе "Зенита", сообщает "Матч ТВ".

"Сине-бело-голубые" накануне прибыли на сбор в Дубай. 22-летний казахстанец находится на просмотре в российском клубе.

В ходе утреннего задания футболисты проходили тестирование. Алип оказался во второй группе вместе с Иваном Сергеевым, Дмитрием Чистяковым и Андреем Мостовым. По итогам этого тестирования игроки будут получать на сборе нагрузки в зависимости от физического состояния на данный момент.

Вечером у "Зенита" запланирована игровая тренировка. А 19 января Алип, успешно прошедший зимний медосмотр, может дебютировать за питерцев в контрольном матче против "Эмирейтс" из ОАЭ.

Сборы продлятся до 25 января.