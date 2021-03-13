Защитник сборной Казахстана попал в стартовый состав российского клуба на матч РПЛ

Сегодня, 13 марта, "Ротор" в гостях сыграет с "Уралом" в рамках 22-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена" и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.

В стартовый состав волгоградского клуба попали защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко и белорусский хавбек Иван Маевский, которые в межсезонье перешли из "Астаны". А вот другие казахстанские игроки Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин в заявку на игру не попали:

Напомним, что перед этой игрой "Урал", набрав 23 очка, занимает 12-е место в таблице, тогда как "Ротор" с 18 баллами располагается на 13-й строчке.