Вундеркинд из сборной Узбекистана переходит в ЦСКА Зайнутдинова

ЦСКА близок к приобретению нападающего сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Российский клуб заплатит за трансфер 500 тысяч евро.

В сезоне-2022 Файзуллаев провел 26 матчей за "Пахтакор" во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 700 тысяч евро.

По данным СМИ Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме 3+1.

В составе сборной Узбекистана 19-летний футболист провел 3 матча и забил 1 гол.

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