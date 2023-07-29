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Новости спорта Футбол Россия
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Вундеркинд из сборной Узбекистана переходит в ЦСКА Зайнутдинова

Вундеркинд из сборной Узбекистана переходит в ЦСКА Зайнутдинова
©ufa.uz/

ЦСКА близок к приобретению нападающего сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Российский клуб заплатит за трансфер 500 тысяч евро. 

В сезоне-2022 Файзуллаев провел 26 матчей за "Пахтакор" во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 700 тысяч евро.

По данным СМИ Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме 3+1. 

В составе сборной Узбекистана 19-летний футболист провел 3 матча и забил 1 гол. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
ЦСКА Премьер-лига России Узбекистан

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