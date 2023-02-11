Вслед за Алипом. Еще один игрок "Кайрата" заинтересовал "Зенит"

22-летний голкипер "Кайрата" Данил Устименко может перейти в санкт-петербургский "Зенит", сообщает KazFootball.kz со ссылкой на "Спорт Экспресс".

Устименко - воспитанник академии "Кайрата". В 2017 году начал выступать за молодежный состав "Кайрата" во второй лиге Казахстана. Через два года был переведен в "Кайрат-Жастар", по итогам сезона был признан лучшим вратарем турнира. Дебют в основном составе "Кайрата" состоялся в 2020 году в матче против "Жетысу" (3:0).

Всего за "Кайрат" Устименко сыграл 45 матчей, пропустил 56 мячей и провел 16 "сухих" матчей.

Ранее в том же направлении отправился "кайратовец" Нуралы Алип, который сначала был арендован питерцами, а затем и полноценно перешел в состав российского клуба.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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