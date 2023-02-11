Вслед за Алипом. Еще один игрок "Кайрата" заинтересовал "Зенит"

22-летний голкипер "Кайрата" Данил Устименко может перейти в санкт-петербургский "Зенит", сообщает KazFootball.kz со ссылкой на "Спорт Экспресс".
Устименко - воспитанник академии "Кайрата". В 2017 году начал выступать за молодежный состав "Кайрата" во второй лиге Казахстана. Через два года был переведен в "Кайрат-Жастар", по итогам сезона был признан лучшим вратарем турнира. Дебют в основном составе "Кайрата" состоялся в 2020 году в матче против "Жетысу" (3:0).
Всего за "Кайрат" Устименко сыграл 45 матчей, пропустил 56 мячей и провел 16 "сухих" матчей.
Ранее в том же направлении отправился "кайратовец" Нуралы Алип, который сначала был арендован питерцами, а затем и полноценно перешел в состав российского клуба.
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