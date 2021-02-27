Вратарь узнал об исключении из заявки на сезон в день матча с самым казахстанским клубом РПЛ

Вратарь Никита Чагров в интервью "Матч ТВ" сообщил, что узнал об отзаявке из "Тамбова" в день матча 20-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ротором", цвета которого защищают казахстанские футболисты Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко.

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 3:1 в пользу волгоградского клуба.

- Как узнал, что клуб отказался от тебя?

- Позвонил папа, говорит: "Прочитал, что тебя отзаявили". Подумал, что этого не может быть, мягко говоря, офигел, зашел сам на сайт РПЛ - так и есть. Позвонил начальнику команды, который должен заниматься всеми заявками, но он сказал, что не в курсе этой истории. Набрал главному тренеру Сергею Первушину, и он подтвердил. Говорит: "Знал еще неделю назад, но не говорил тебе". На мое место заявили вратаря, который подъехал в день кубковой игры с "Локомотивом", какой-то непонятный, из Беларуси. Я в шоке, меня не посчитали нужным даже предупредить, хотя я спокойно готовился к игре.

- И это при том, что остался в команде, несмотря на все, что творилось в последние месяцы.

- Да, нас осталось всего три человека из взрослых - я, Рыжиков и Шахов + пара молодых ребят. Никаких денег мы не получили до сих пор, но оставались с командой. Причем у меня был разговор на сборах и с тренером вратарей, и с главным, они сказали, что рассчитывают на меня: "Шанс будет". Приходил сюда, чтобы осуществить мечту, играть в РПЛ, я этого очень хотел и сейчас хочу, но меня таким образом решили выбросить. Даже после отзаявки никто из клуба не написал. То есть пришел бы на теорию и, видимо, узнал бы только там.

Напомним, что Шомко и другой игрок сборной Казахстана Алексей Щеткин вышли в стартовом составе, тогда как Юрий Логвиненко пропустил игру из-за травмы. При этом Щеткин был заменен в перерыве, а во втором тайме на поле появился белорусский полузащитник Иван Маевский, который вместе с казахстанцами перешел в "Ротор" из "Астаны" в зимнее межсезонье.

После этой победы "Ротор" с 17 очками закрепился на 13-м месте в таблице, а "Тамбов" с 13 баллами остался на последней, 16-й строчке.