Воспитанник ЦСКА избил свою девушку (Фото)

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Сегодня 17:38
©fitfan.ru

Футболист калининградской "Балтики" Гочи Гогричиани избил свою девушку. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

"Ко мне обратилась Кристина Куддус, девушка - теперь уже бывшая - нападающего "Балтики" Гочи Гогричиани. Он ее избил.

Гогричиани - воспитанник ЦСКА, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Текстильщика". Этим летом "Балтика" приобрела на него права у "армейцев", подписав долгосрочный контракт. В текущем сезоне сын легенды "Жемчужины" провел 5 матчей, результативными действиями не отметился.

Куддус - бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини", - пишет источник.

Отметим, что "Балтика" с 25 очками идет на втором месте в таблице первой лиги России.

©ФНЛ с Ильевым

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Метки:
Футбол

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