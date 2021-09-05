Воспитанник "Кайрата" забил первый гол в России за новый клуб

В Химках завершился матч девятого тура ФНЛ, в котором "Олимп-Долгопрудный" принимал "Аланию", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Уже на 6-й минуте воспитанник "Кайрата" Акмаль Бахтияров открыл счет, реализовав пенальти. Но "Алания" отыгралась на 30-й минуте - гол забил Аллон Бутаев.

"Олимп-Долгопрудный", за который выступает Бахтияров, набрал 9 очков. Сейчас подмосковная команда находится на 15-м месте. У "Алании" после этого матча стало 15 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

Также состоялся матч "Оренбург" - "Ротор", который завершился победой гостей со счетом 3:0. В составе гостей дублем отметился Камиль Муллин, а еще один мяч с пенальти забил Андреа Чуканов. За волгоградский клуб выступает форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин, но в данное время он восстанавливается от травмы.

"Оренбург" с 19-ю очками занимает второе место, а "Ротор" набрал 12 баллов и поднялся на 12-ю строчку.

Бахтияров - воспитанник алматинского "Кайрата". С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. В 2019 года он перешел в "Сочи", уйдя со скандалом из "Кайрата". Потом у него был "Жетысу", а с юля выступает за "Олимп-Долгопрудный", где сыграл уже семь матчей.

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