Видео первого гола воспитанника "Кайрата" за новый клуб в России

Представляем вашему вниманию видео первого гола казахстанца Акмаля Бахтиярова за клуб "Олимп-Долгопрудный".

Как сообщают Vesti.kz, встреча девятого тура ФНЛ против "Алании" завершилась со счетом 1:1. Воспитанник "Кайрата" реализовал пенальти на 6-й минуте.

Напомним, что Бахтияров привлекался к тренировкам с главной командой в "Кайрате" с 2017 года. В 2019-м он ушел из клуба со скандалом. Сначала он выступал в России за "Сочи", потом вернулся в Казахстан в "Жетысу". С июля же выступает за "Олимп-Долгопрудный", где провел уже семь матчей.

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