Появилась информация о состоянии форварда сборной Казахстана из российского клуба

Появилась информация о состоянии травмированного форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина, выступающего за волгоградский "Ротор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Vpravda.ru, футболист все еще восстанавливается после травмы, полученной в конце августа в клубе. По этой причине Щеткин пропустит выездную игру с лидером ФНЛ - "Оренбургом".

Из-за повреждения нападающему пришлось отказаться от вызова в сборную Казахстана на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Напомним, 1 сентября Казахстан дома вырвал ничью у Украины (2:2). Сегодня, 4 сентября, подопечные Талгата Байсуфинова играют на выезде с Финляндией, после чего 7-го числа проведут гостевой матч с Боснией и Герцеговиной.

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