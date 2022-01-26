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"В "Зените" страхуются". СМИ - о просмотре Алипа на сборах и его конкурентах

"В "Зените" страхуются". СМИ - о просмотре Алипа на сборах и его конкурентах
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак желает видеть на позиции центрального защитника левоногого игрока, пишет "Чемпионат". Казахстанец Нуралы Алип, находящийся на просмотре в российском клубе, соответствует данному параметру, отмечает издание.

Кроме того, автор обзора оценил будущую роль в "Зените" конкурента Алипа - защитника сборной России Арсена Адамова, который накануне подписал контракт с питерским клубом.

"Пока не совсем понятно, в какой роли Адамова видит Семак. У "Зенита" вроде бы закрыты и правый фланг обороны (Караваев и Сутормин), и левый (Дуглас Сантос и Круговой), и позиция правого центрального защитника (Ловрен и Чистяков). Нет более-менее опытного сменщика только у Ярослава Ракицкого. Но, судя по тому, что "Зенит" на втором сборе в Португалии продолжит просматривать Нуралы Алипа из "Кайрата", на этой позиции тренер хочет иметь левоногого игрока. Возможно, в "Зените" страхуются на случай, если не получится продлить контракт с Алексеем Суторминым, чей договор заканчивается летом 2022-го. Переговоры по-прежнему ни к чему конкретному не привели", - пишет портал.

В России спрогнозировали будущее Алипа в "Зените" после дебютного матча

Напомним, Алип на сборах в ОАЭ провел полный матч в составе "сине-бело-голубых" против "Жилины". Российский клуб обыграл соперника из Словакии со счетом 5:0. Семак по итогам матча высказался о дебюте казахстанца.

В феврале "Зенит" приступит ко вторым сборам в Португалии, куда поедет и Алип.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Футбольные трансферы Сборная РК по футболу Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

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