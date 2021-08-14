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В РПЛ собрались отменить лимит на легионеров

В РПЛ собрались отменить лимит на легионеров
Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия

Клубы из Российской премьер-лиги (РПЛ) получили письмо с предложениями по развитию футбола, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Storm.

Рассылку сделали функционеры Российского футбольного союза (РФС). В их презентации отражена позиция РФС по дальнейшему развитию чемпионата, основанная на анализе нидерландской компании Hypercube.

Основные предложения составителей доклада сводятся к следующим тезисам:

1) отмена лимита на легионеров;

2) предъявление новых качественных требований к легионерам;

3) доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА;

4) зарплаты должны составлять не более 85 процентов от бюджета клуба.

"Этот доклад - алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона", - пояснил источник в клубе РПЛ.

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Метки:
Премьер-лига России

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