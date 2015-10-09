Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 20:25
 

В России сделали заявление о возвращении Зайнутдинова

  Комментарии

Поделиться
В России сделали заявление о возвращении Зайнутдинова ©ФК "Бешикташ"

Полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова поздравили с днем рождения и высказались о его возвращении, передают Vesti.kz

Поделиться

Полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова поздравили с днем рождения и высказались о его возвращении, передают Vesti.kz

Послание игроку отправили в социальных сетях Кубка России, прикрепив его красивый гол в ворота "Оренбурга". 

"Сегодня день рождения отмечает обладатель Кубка России 2022/23 в составе ЦСКА. Вспоминаем последний гол именинника за армейцев — шикарно обвел стенку "Оренбурга" и угодил в объятия Мойзеса.

Ушел красиво.

Может пора вернуться в Россию? В каком клубе хотели бы видеть Баху?" — написали телеграм-канал Кубка России. 

В России Зайнутдинов выступал за "Ростов" и ЦСКА. В разное время ходили слухи об интересе к нему со стороны "Динамо", "Спартака" и "Зенита". 

На данный момент хавбек травмирован и не играет за "Бешикташ". В текущем сезоне чемпионата Турции казахстанец сыграл всего девять матчей, но результативными действиями не отметился. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 22 14 7 1 44-13 49
2 Зенит 22 14 4 4 44-14 46
3 Спартак М 22 13 5 4 41-17 44
4 Динамо М 22 12 6 4 48-24 42
5 ЦСКА М 22 12 5 5 33-15 41
6 Локомотив М 22 12 4 6 38-34 40
7 Ростов 22 9 6 7 35-33 33
8 Рубин 22 9 5 8 29-33 32
9 Акрон Тл 22 7 4 11 28-41 25
10 Химки 22 5 8 9 26-37 23
11 Крылья Советов 22 6 4 12 25-37 22
12 Динамо Мх 22 4 9 9 16-24 21
13 Пари НН 22 5 4 13 17-41 19
14 Ахмат 22 3 10 9 20-35 19
15 Факел 22 2 8 12 11-34 14
16 Оренбург 22 2 5 15 19-42 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига наций 2025. Женщины   •   Лихтенштейн   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
4 апреля 20:30   •   не начат
Лихтенштейн
Лихтенштейн
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Лихтенштейн
Ничья
Казахстан
Проголосовало 55 человек
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Премьер-лига России

Реклама

Живи спортом!