"Астана" хочет избавиться от незабивного легионера

Нападающий "Астаны" Ннамди Аханону близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
23-летний форвард проигрывает конкуренцию своим одноклубникам и редко выходит на поле. В новом сезоне КПЛ на счету Аханону ни одного матча.
В сезоне-2024 во всех турнирах нигерийский футболист сыграл 25 матчей и забил всего три гола. Вместо него «Астана» планирует подписать других иностранцев.
До переезда в Казахстан Аханону выступал в чемпионате Албании, где забил за местные "Турбину" и "Скендербеу" шесть и девять голов соответственно.
Лига наций 2025. Женщины • Лихтенштейн • Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
4 апреля 20:30 • не начат
Лихтенштейн
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Казахстан
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Лихтенштейн
Ничья
Казахстан
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