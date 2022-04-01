"Универсальный солдат". В России высказались о роли Зайнутдинова в ЦСКА

Bobsoccer.ru отметил, что ближайший матч московского ЦСКА в российской премьер-лиге пропустят два футболиста. Один из них - представитель сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

3 апреля "армейцы" на своем поле примут "Урал" в рамках 23-го тура.

"Два игрока ЦСКА дисквалифицированы на ближайший матч, это Иван Обляков и Бахтиер Зайнутдинов.

Зайнутдинов - также футболист основного состава. Эдакий универсальный солдат, которого можно использовать на разных позициях. В воскресенье он будет наблюдать за матчем с трибуны. Возможно, в группе атаки с первых минут появится Чидера Эджуке, который после зимнего перерыва ни разу не попадал в стартовый состав и неизменно выходил во втором тайме со скамейки. Есть варианты с выходом Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева", - говорится в тексте.

23-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 18 матчей и забил три гола.