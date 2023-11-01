Участника Евро в составе сборной России задержали с наркотиками

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Сегодня 15:01
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Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона. Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что он попался с наркотиками в ночь на 29 октября.

42-летнего Бугаева остановили полицейские для личного досмотра и в кармане толстовки нашли пакет с неизвестным порошком. Позже оказалось, что это 500 граммов мефедрона.

В результате Бугаева арестовали на семь суток. Экс-защитнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Бугаев провел семь матчей за сборную России, в том числе две игры на чемпионате Европы-2004 против Португалии (0:2) и Греции 20 июня (2:1).

На клубном уровне выступал за "Краснодар", "Химки", "Томь", "Локомотив" (Москва), "Торпедо" (Москва). 

Метки:
Сборная России по футболу Премьер-лига России Наркотики
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