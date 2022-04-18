У ЦСКА Зайнутдинова случился резкий спад - СМИ

У московского ЦСКА, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, наблюдается резкий спад. При этом команде предстоят два дерби подряд, пишет Bobsoccer.ru.

В 25-м туре "армейцы" упустили победу на 90+5-й минуте. Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте.

"На этой неделе выходных дней у футболистов ЦСКА не будет. Команде предстоят два дерби подряд. Сначала в четвертьфинале Кубка России "армейцы" сыграют со "Спартаком" (20 апреля). Затем в матче чемпионата встретятся с "Динамо" (24 апреля). Обе игры ЦСКА проведет на своем поле.

Матчи очень важные, особенно кубковый. Будем называть вещи своими именами, трехматчевый отрезок после паузы на сборные получился провальным. Семь потерянных очков в играх с аутсайдерами, уплывшие шансы на борьбу за место выше третьего. Возможно, кто-то еще верит, что восемь очков отставания от "динамовцев" за пять туров до финиша отыгрываются, тем более с учетом очного поединка. Предложу все же реально оценивать турнирную ситуацию. Впереди тяжелейшая битва за третью строчку с "Сочи" и "Краснодаром". Других турнирных задач в чемпионате не наблюдается.

Кубок - другое дело. В этом смысле даже хорошо, что турнир постоянно подбрасывает "армейцам" сложные задачи. Тем интереснее! Не одну за другой встречи с клубами ФНЛ, а настоящие испытания. Наподобие дуэли в Сочи в начале марта или предстоящего дерби со "Спартаком".

Говорить о причинах резкого спада можно и нужно. Обязательно обсудим. Но не будем забывать, что на носу важнейшие матчи, которые вполне можно назвать решающими. Разочарованы все, в том числе и в команде, и нагнетать ситуацию перед "Спартаком", на мой взгляд, неправильно. Команда растеряла важные очки, расстроила болельщиков - это факт. Пусть исправляет ситуацию.

Дерби - идеальная возможность это сделать", - говорится в тексте.

Напомним, 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 20 матчей и забил три гола.

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