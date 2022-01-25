"Ты чего, дурак? Жизнь себе устроишь". В Казахстане мог оказаться дисквалифицированный за допинг футболист

Нападающий Владимир Обухов мог оказаться в КПЛ, когда ему предлагали контракт в пять раз больше, чем в России, но выбрал иное направление. 29-летний форвард отбыл дисквалификацию за допинг, а в интервью Sport24.ru рассказал об интересе из Казахстана.

В декабре прошлого года Обухов подписал контракт с "Оренбургом", отвергнув более выгодное предложение.

"Когда возник "Оренбург", я согласился: амбициозный клуб, хочет вернуться в Премьер-лигу. А именно ради Премьер-лиги я и продолжал карьеру. Про деньги не думал вообще. Если бы мне они были важны, я бы еще в 26 лет уехал в Казахстан.

Предлагали раз в пять больше, чем я получал в "Мордовии". Так слов прилетело от агента: "Ты чего, дурак? Жизнь себе устроишь". Я отказался: мечтал об РПЛ и сборной", - рассказал Обухов.

Добавим, в июле прошлого года ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил, срок наказания закончился 2 декабря. 29-летний уроженец Узбекистана выступал за "Спартак", "Ростов", "Кубань" и молодежные сборные России разных возрастов.