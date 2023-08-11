Турецкий клуб хотел арендовать Нуралы Алипа

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип получил предложение от клуба турецкой Суперлиги "Сивасспор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представители турецкого клуба выходили с предложением на казахстанского защитника, однако они были не готовы к большим тратам при переходе игрока. "Сивасспор" намеревался либо арендовать Алипа, либо выкупить его за небольшую компенсацию. Но подобные варианты естественно не устроили "Зенит".

Ранее сообщалось, что "Зенит" может продать Алипа только если за него предложат около пяти миллионов евро.

Примечательно, что на днях "Сивасспор" начал переговоры о переходе другого защитника сборной Казахстана Марата Быстрова, который выступает за грозненский "Ахмат".

23-летний Алип играет за "Зенит" с февраля 2022 года. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом России. Контракт казахстанца с "Зенитом" действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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