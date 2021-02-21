ЦСКА с Зайнутдиновым в старте вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский ЦСКА с футболистом сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым в стартовом составе вышел в четвертьфинал Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Голы забили Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66). На 52-й минуте с поля был удален нападающий хабаровской команды Владислав Брагин. Зайнутдинов вышел на поле с первых минут и был заменен на 73-й минуте на Чидеру Эджуке. А во втором голе он отдал передачу на Влашича.

Соперник ЦСКА по 1/4 финала Кубка России определится по итогам жеребьевки.