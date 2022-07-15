ЦСКА Зайнутдинова представил форму на новый сезон

Московский ЦСКА, в составе которого выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, представил новую форму на предстоящий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Презентация произошла на центральном московском ипподроме.

Отмечается, что домашний комплект формы выполнен в традиционных для армейского клуба красно-синих цветах.

В дизайне гостевой формы сохранены привычные для болельщиков светлые тона. Третий комплект получился необычным. Темно-синий цвет комплекта разбавлен интересным и броским дизайном. Сообщается, что все три комплекта формы изготовлены из переработанных материалов.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт