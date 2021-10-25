ЦСКА взял Зайнутдинова на гостевой матч Кубка России

ПФК ЦСКА вылетел в Липецк, где 26 октября проведет матч группового этапа Кубка России против местного "Металлурга", сообщается на сайте клуба.



На выезд отправились 19 футболистов, в том числе полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Вратари: Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Яка Бийол, Георгий Щенников, Бруно Фукс.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Дмитрий Каптилович.

Нападающие: Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

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