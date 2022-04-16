ЦСКА после ухода с поля Зайнутдинова выдал драматичную концовку в матче РПЛ

ЦСКА, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, упустил победу в матче 25-го тура чемпионата России с "Уфой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 1:1. Все мячи были забиты во втором тайме. Первыми успеха добились гости усилиями Марио Фернандеса на 88-й минуте. Но "армейцы" слишком поверили в себя, за что и поплатились. На 90+5-й минуте Алексей Никитин лишил их победы.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте. Для 24-летнего казахстанца это была 20 игра в нынешнем сезоне РПЛ. За "армейцев" он выступает с 2020 года.

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