ЦСКА стартовал с победы в РПЛ в матче с желтой карточкой для Зайнутдинова

Московский ЦСКА обыграл "Урал" в стартовом туре РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец Бахтиер Зайнутдинов отыграл весь матч.

Матч в Москве завершился со счетом 2:0. В первом тайме отличился Иван Обляков, а во втором - с пенальти забил Хорхе Карраскаль.

Что касается Зайнутдинова, то казахстанец заработал желтую карточку за потасовку с Рамазаном Гаджимурадовым.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА снова сыграет на своем поле: 23 июля примет "Сочи".

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