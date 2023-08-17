ЦСКА сделал сообщение на фоне ухода Зайнутдинова

Кристиян Бистрович вернулся в расположение ЦСКА. Хорватский полузащитник продолжит восстановление после проведенной операции под наблюдением врачей, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

В прошедшем сезоне Бистрович выступал на правах аренды в итальянской Серии А за "Лечче" и в Нидерландах за "Фортуну Ситтард".

Ранее сообщалось, что казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов попрощался с партнерами по ЦСКА. Согласован его трансфер в "Бешикташ".

По информации турецких СМИ, Зайнутдинов обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро, а соглашение будет заключено на 4 года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

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