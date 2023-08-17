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Зайнутдинов попрощался с ЦСКА

Зайнутдинов попрощался с ЦСКА
©instagram.com/bateka_11

ЦСКА и "Бешикташ" полностью договорились о трансфере футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что клубы утрясли все финансовые детали. Сам Зайнутдинов после тренировки в четверг попрощался с партнерами по команде.

Ранее появилась информация о том, что менеджеры "Бешикташа" якобы заявили, что, если клубы не подпишут официальный контракт, а Зайнутдинов не отправится в Стамбул до завтрашнего вечера, они откажутся от трансфера Бахтиера.

По информации турецких СМИ, Зайнутдинов обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро, а соглашение будет заключено на 4 года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

25-летний Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" в 2020 году. Также он защищал цвета "Астаны" и "Тараза". В сборную Казахстана привлекается с 2018 года.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Футбольные трансферы Премьер-лига России

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