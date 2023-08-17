ЦСКА может оформить сумасшедший трансфер на продаже Зайнутдинова

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал "РБ Спорт" возможный переход казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб заплатит за трансфер Зайнутдинова 4,5 миллиона евро, а соглашение будет заключено на 4 года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

- Только Зайнутдинов знает, переходить ему в "Бешикташ" или нет. Главное, чтобы сошлись интересы клуба, футболиста и трансферная сумма. Если Бахтиер принял решение переходить, значит хочет себя попробовать в турецком чемпионате, - сказал Гришин.

- Скажется ли уход Зайнутдинова на амбициях ЦСКА в этом сезоне?

- Бахтиер - важный игрок. Если клуб устраивает трансферная цена, то почему бы его не продать. Футбол - это бизнес. Надо не только тратить деньги, но и зарабатывать. Может, ЦСКА сейчас совершит сумасшедший трансфер на ту позицию, где требуется игрок.

25-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз". В сборную Казахстана привлекается с 2018 года.

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