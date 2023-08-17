"Клуб показал свое лицо". Экс-игрок ЦСКА отреагировал на уход Зайнутдинова

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказал свое мнение по поводу перехода казахстанского универсала Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

Игрок уже попрощался с партнерами по команде.

"В этой ситуации уход Бахи - это потеря для ЦСКА. Он закрывал две позиции - центр обороны и левый латераль. Самое хорошее, что клуб показал свое лицо, отпустив Зайнутдинова. Были договоренности, что при определенных обстоятельствах Зайнутдинов может уехать - они были соблюдены. Руководство держит слово в отличие от футболистов.

Пускай Бахтиер попробует себя в Турции. Естественно, что футболист должен стремиться играть по максимуму. Пускай на сегодняшний день максимум - это Турция. Если проявит там себя хорошо, то кто-то еще заинтересуется. Очень хорошо, что желание игрока и клуба совпали", - приводит слова Масалитина "Чемпионат".