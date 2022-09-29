В ЦСКА рассказали о травме Зайнутдинова после триумфа в Казахстане

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об отсутствии Бахтиера Зайнутдинова, который не принимал участие в матче против "Сочи" в Кубке России, сообщает корреспондент Vesti.kz. Гол полузащитника принес сборной Казахстана досрочную победу в Лиге наций.
Московская команда выиграла со счетом 2:1, а Федотов рассказал о состоянии казахстанца.
"В первом матче в Астане он получил небольшое повреждение. Баха прилетел, съездил на плановый укол к врачу и теперь будем смотреть на сроки его восстановления", - приводит его слова официальный клубный сайт.
Российский ресурс "Чемпионат" дает расширенную версию комментария российского специалиста.
"Зайнутдинов в Астане получил небольшое повреждение, место прикрепления какой-то мышцы. Он прилетел, съездил на плановый укол к врачу. Будем смотреть на сроки восстановления этой травмы", - цитирует Федотова источник.
Добавим, ранее Зайнутдинов забил победный гол Казахстана в матче против Беларуси и досрочно принес национальной команде путевку в дивизион В Лиги наций.
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