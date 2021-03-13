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ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ. Зайнутдинов привез пенальти, а соперник доигрывал вдевятером

Армейцы идут вторыми.

ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ. Зайнутдинов привез пенальти, а соперник доигрывал вдевятером
Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение от тульского "Арсенала" в матче 22-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Владислав Пантелеев (42-я, с пенальти) и Александр Ломовицкий (45-я). У ЦСКА отличился Наир Тикнизян (90-я). При этом "Арсенал" доигрывал вдевятером после удалений Валерия Громыко (90+1) и Александра Довбни (90+3).
 
Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но был заменен на 60-й минуте. Причем казахстанец привез пенальти в свои ворота.

После этой игры ЦСКА с 40 очками остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" (17) поднялся на 14-ю строчку.

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Метки:
ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер
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