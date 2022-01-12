ЦСКА отдал конкурента Зайнутдинова в аренду в турецкий клуб

©ПФК ЦСКА
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Сегодня 18:49

Московский ЦСКА отправил в аренду в турецкий "Фатих Карагюмрюк" хорватского полузащитника Кристияна Бистровича, сообщает пресс-служба российского клуба.

23-летний Бистрович будет выступать за клуб турецкой Суперлиги до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

В текущем сезоне конкурент Бахтиера Зайнутдинова за место в составе сыграл восемь мячей за ЦСКА, в которых забил два гола. Контракт хорвата с клубом действует до конца сезона-2024/25.

Зайнутдинов, также выступающий на позиции хавбека, провел в текущем сезоне РПЛ 14 матчей, в которых забил два гола. Он уже отправился с ЦСКА на сборы в Испанию.

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